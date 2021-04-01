الموارد البشرية: ضبط (2,042) مخالفة لقرارات التوطين

الخليج – واس: نفذت الفرق الرقابية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (20,535) جولة رقابية، شملت جميع الأنشطة التجارية في مختلف مناطق المملكة، وذلك خلال المدة من 23-29 مارس 2021 للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بتطبيق قرارات التوطين.

وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط (2,042) مخالفة لقرارات التوطين، فيما بلغت نسبة امتثال المنشآت 90% على مستوى المملكة.

وأوضحت الوزارة أن جولاتها الرقابية مستمرة بشكل مفاجئ على الأنشطة كافة، وفي جميع مناطق المملكة، وذلك لتنظيم سوق العمل، داعية أصحاب المنشآت للالتزام بالتشريعات الصادرة عن الوزارة، وتنفيذ قرارات التوطين لتجنب إيقاع المخالفات بحق المخالفين.

كما دعت الوزارة الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة يرصدونها عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19911).

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