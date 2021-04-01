الأردن.. 82 وفاة و6482 إصابة جديدة بكورونا 

سجل الأردن اليوم الخميس 74 وفاة و9192 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسب وزارة الصحة.
وقالت الوزارة إن إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا في المملكة ارتفع إلى 618,059 حالة، أما الوفيات فبلغت 6940 حالة.
وأشارت إلى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 424، فيما غادرت 336 حالة المستشفيات بعد شفائها.
وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 7354 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 520,498 حالة.
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