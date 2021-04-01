إصابة ضابط مخابرات فلسطيني برصاص إسرائيلي في الضفة 

أعلن جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، اليوم الخميس، إصابة أحد ضباطه برصاص الجيش الإسرائيلي في محافظة طوباس في الضفة الغربية.
وقال الجهاز في بيان إن: "عصابات جيش الاحتلال الإسرائيلي أقدمت فجر اليوم، على إطلاق الرصاص الحي على أحد ضباط جهاز المخابرات العامة، وذلك أثناء تنفيذها لعملية اقتحام همجي لمدينة طوباس"، بحسب موقع "معا".
وبين جهاز المخابرات العامة أن الضابط الفلسطيني أصيب برصاصة في الكتف والصدر، لافتا إلى أن الوضع الصحي له في تحسن.
واتهم البيان عناصر الجيش الإسرائيلي "بالاعتداء على المواطنين العزل وإطلاق الأعيرة النارية والمطاطية وقنابل الغاز تجاههم في طوباس".
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