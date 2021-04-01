أسعار النفط تسجل ارتفاعا بأكثر من 3 %

الخليج – واس: سجلت أسعار النفط اليوم، ارتفاعاً بأكثر من 3 في المئة.

فقد قفز خام برنت 1.94 دولار بما يعادل 3.1 في المئة إلى 64.68 دولاراً للبرميل.

كما زاد الخام الأمريكي 2.10 دولار أو 3.6 في المئة إلى 61.26 دولاراً للبرميل.

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