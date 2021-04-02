“الأرصاد”: رياح سطحية مثيرة للغبار على هذه المناطق

الخليج – واس: توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط لرياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، مكة المكرمة) فيما تكون السماء غائمة جزئيا على وسط وشرق وجنوب غرب المملكة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40كم/ساعة تصل الى 55كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-35كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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