الخليج – واس: أعلن الجيش اليمني، إفشال محاولة تقدم حوثية إلى مواقعه الأمامية في مديرية باقم بصعدة، معقل الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران.
وقال قائد محور آزال قائد اللواء 102 مشاة العميد ياسر الحارثي، إن وحدات من الجيش استهدف بقصف مدفعي مجاميع وعربات لميليشيا الحوثي الإرهابية حاولت التسلل والاقتراب من مواقعه الأمامية في المديرية.
وأوضح العميد الحارثي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن هذا الاستهداف خلف قتلى وجرحى بين العناصر الحوثية المهاجمة.
وطال قصف مدفعي آخر، و مجاميع كانت تحاول التغطية النارية للعناصر التي كانت تحاول التقدم عبر عملية تسلل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش اليمني يفشل محاولة تقدم لعناصر حوثية إلى مواقعه الأمامية شمال صعدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.