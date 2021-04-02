“التعليم” تعلن عن مواعيد التقويم الدراسي التفصيلي لبقية العام الدراسي 1442هـ

أعلنت وزارة التعليم، اليوم (الجمعة)، مواعيد بدء الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، ومواعيد إجازات نهاية العام للطلاب والمعلمين والإداريين.

وأشارت الوزارة إلى استكمال عمليات التقويم والمراجعات للمهارات لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي بحلول الأول من رمضان المقبل، على أن تكون بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية، الثلاثاء 1 رمضان 1442هـ 13 أبريل 2021.

وأبانت أن إجازة طلاب رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وإجازة نهاية العام لمعلمات رياض الأطفال ومعلمي ومعلمات الصفين الأول والثاني الابتدائي، تبدأ بنهاية دوام الخميس 10 رمضان 1442هـ الموافق 22 أبريل 2021، على أن تكون جميع الأعمال منتهية والنتائج مسلمة.

وأوضحت أن بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية ستكون يوم الأحد 6 رمضان 1442هـ الموافق 18 أبريل 2021، على أن تكون بداية الإجازة لهذه المرحلة بنهاية دوام يوم الخميس 17 رمضان 1442هـ الموافق 29 أبريل 2021.

وقررت الوزارة بداية اختبارات الدور الثاني لجميع المراحل الدراسية يوم الأحد 20 رمضان 1442هـ الموافق 2 مايو 2021، على أن تكون بداية إجازة نهاية العام للهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المراحل الدراسية بنهاية دوام يوم الخميس 24 رمضان 1442هـ الموافق 6 مايو 2021.