أمريكا ترحب بتقديم المملكة أكثر من 422 مليون دولار لدعم المنتجات النفطية في اليمن

الخليج – واس: رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بإعلان المملكة تقديم أكثر من 422 مليون دولار لدعم منتجات الوقود في اليمن.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ عقد خلال سفره إلى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، اجتماعات مثمرة مع كبار القادة العمانيين والسعوديين واليمنيين بالتنسيق مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيثس.
وأكد البيان أن المبعوث الأمريكي ليندركينغ، يواصل العمل مع المبعوث الأممي غريفيثس، جنباً إلى جنب للمساعدة في تحقيق وقف إطلاق النار والمحادثات السياسية الشاملة واتفاق سلام دائم يلبي احتياجات جميع اليمنيين.
وأشار البيان، إلى أن مناقشات المبعوث الأمريكي الخاص ليندركينغ ركزت أيضاً على الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن.
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