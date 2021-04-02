مستجدات “كورونا”.. تسجيل 8 وفيات و728 إصابة جديدة وشفاء 404 حالات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الجمعة) تسجيل 728 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 391325 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6684 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 404 حالات تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 378873 حالة، لافتة إلى أن هناك 5768 حالة نشطة حالياً، من بينها 735 حالة حرجة.