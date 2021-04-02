العملة الروسية ترتفع أمام الدولار واليورو
عوضت العملة الروسية، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعض الخسائر التي منيت بها مؤخرا أمام الدولار واليورو، وتزامن ارتفاع سعر صرف الروبل مع صعود أسعار النفط في الأسواق.
وبحسب قناة "روسيا اليوم" نقلا عن موقع بورصة موسكو، فقد انخفض سعر صرف الدولار بواقع 8 كوبيكات (الروبل = 100 كوبيك) إلى 76.17 روبل بحلول الساعة 11:54 بتوقيت موسكو.
فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 7 كوبيكات إلى 89.75 روبل.
وترافق ارتفاع الروبل مع صعود أسعار النفط بالرغم من قرار مجموعة "أوبك+" بتخفيف قيود الإنتاج بواقع 350 ألف برميل يوميا في مايو المقبل، و350 ألف برميل يوميا إضافية في يونيو المقبل، و400 ألف برميل إضافية، أو نحو ذلك في يوليو المقبل.
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