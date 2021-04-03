الخارجية الإيرانية ترفض مقترحا أمريكيا برفع العقوبات ”خطوة بخطوة”

رفضت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم السبت مقترحا أمريكيا برفع العقوبات "خطوة بخطوة"، بحسب ما ذكرته "برس تي.في". ونقل موقع الإذاعة الحكومية على الإنترنت عن المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده قوله إن "السياسة النهائية للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي رفع جميع العقوبات الأمريكية". وأمس الجمعة، قالت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جالينا بورتر، إن محور المحادثات الأسبوع المقبل في فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى العالمية في عام 2015، سيركز على "الخطوات النووية التي يتعين على إيران اتخاذها من أجل العودة إليها.

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