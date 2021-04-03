وزير الصحة: أرقام الحالات اليومية تعكس مدى التزامنا (فيديو)

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إن كل التزام أو تهاون في الاحترازات سوف تنعكس نتيجته في عدد الحالات اليومية، فهي أرقام تعكس مدى التزامنا.

وأضاف أنه “لا يزال بإمكاننا استدراك الأمر، ابدأ بنفسك أولاً ثم من حولك بالالتزام بالاحترازات: الكمامة، التباعد، غسل وتعقيم اليدين، تجنب التجمعات”.