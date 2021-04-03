الجيش الصومالي يعلن صده هجوما لـ”حركة الشباب” على قاعدتين عسكريتين

صد الجيش الصومالي، اليوم الجمعة، هجوما شنه مقاتلو "حركة الشباب" الصومالية على قاعدتين عسكريتين بجنوب غرب العاصمة مقديشو.
ونقل موقع "غاروي أونلاين" الإخباري المحلي عن بيان للجيش الصومالي قوله "تمكنت قواتنا من صد هجوم لـ"حركة الشباب" على قاعدتي أوديغل وباريير في منطقة شبيلي السفلى"، مضيفا أن "عناصر الجيش منعت حركة الشباب من استخدام المتفجرات خلال الهجوم".
وأشار الموقع الإخباري المحلي إلى أن "حركة الشباب" كانت قد أعلنت أنها سيطرت على قاعدتي أوديغل وباريير التابعتين للجيش الصومالي في ساعة مبكرة من صباح اليوم.
وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن شهود ومسلحين قولهم إن مقاتلي "حركة الشباب" الصومالية هاجموا قاعدتين عسكريتين تابعتين للجيش الوطني الصومالي في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت.
وأضاف الشهود أن القاعدتين الواقعتين على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب غربي العاصمة مقديشو تعرضتا لانفجارين.
وأشار الشهود إلى أن انفجارا ثالثا استهدف قافلة من القوات الحكومية كانت تندفع إلى القاعدتين من العاصمة بعد الهجوم.
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