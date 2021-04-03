القبض على شخصين ظهرا في مقاطع فيديو يقومان بترويج مواد مخدرة في أحد الأحياء الشعبية بجدة

الخليج – واس: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة محافظة جدة ،بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلالها شخصان يقومان بترويج مواد مخدرة في أحد الأحياء الشعبية بمحافظة جدة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية – بفضل الله – عن تحديد هويتهما والقبض عليهما وضبط ما بحوزتهما من مواد مخدرة، وهما مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، في العقدين الثاني والثالث من العمر. وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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