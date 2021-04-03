جون كيري يزور نور أبوظبي أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم

تفقّد المبعوث الرئاسي الأمريكي للتغير المناخي، جون كيري، “نور أبوظبي”، أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، والتي تدعم تحقيق دولة الإمارات لأهدافها الطموحة في قطاع الطاقة المتجددة. كما زار جون كيري بزيارة محطة شمس 1، إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية المركزة في العالم. واطلع على مشروع الظفرة للطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والذي سجل مؤخرا رقما قياسيا جديدا لأدنى تعرفة للطاقة الشمسية. وفي يونيو من 2019، أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، الشركة الرائدة بمجال تخطيط وشراء وتوفير المياه والكهرباء في الإمارات، عن بدء التشغيل التجاري لمحطة “نور أبوظبي”. وتعد “نور أبوظبي”، أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم بطاقة إنتاجية قدرها 1,177 ميجاوات.

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