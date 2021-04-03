مستجدات “كورونا”.. تسجيل 6 وفيات 684 إصابة جديدة وشفاء 439 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (السبت) تسجيل 684 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 392009 حالات.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6690 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 439 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 379312 حالة، لافتة إلى أن هناك 6007 حالات نشطة حالياً، من بينها 761 حالة حرجة.