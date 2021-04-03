واشنطن: رفع كل العقوبات عن طهران غير وارد

الخليج – وكالات: في محاولة بائسة لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني المنهار، عقدت اللجنة المشتركة بين الدول الأوروبية، والصين وروسيا اجتماعاً مع مسؤولين من نظام الملالي أمس (الجمعة). وشددت وزارة الخارجية الأمريكية على أن مسألة رفع كل العقوبات عن طهران غير واردة.
وقال مساعد وزير الخارجية بالوكالة جوي هود، إن الولايات المتحدة سترفع بعض العقوبات، إذا التزمت إيران بشروط الاتفاق النووي، لكن هناك عقوبات لن ترفع لأنها وضعت بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان. وأضاف: «لن نرفع كل العقوبات لأن بعض عقوباتنا مرتبط بانتهاكات حقوق الإنسان، فحتى لو عادت طهران للاتفاق النووي، هذا لا يعني أنها قد توقفت عن إطلاق النار على شعبها في الشوارع للتعبير عن آرائهم بشكل سلمي. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس «إذا عادت إيران إلى التزاماتها في الاتفاق النووي، فنحن مستعدون للعودة أيضاً».
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