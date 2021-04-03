مقتل 14 شخصا بهجوم مسلح في نيجيريا

قتل 14 شخصا في هجوم شنه مسلحون على قاعدة عسكرية ومناطق قريبة في ولاية النيجر بغرب نيجيريا ، بحسب وسائل إعلام محلية. وهاجم نحو 200 مسلح قاعدة في منطقة العلاوة، مما أسفر عن مقتل ستة جنود وضابط شرطة واحد، ومن ثم أحرق المهاجمون القاعدة وقاموا بشن هجمات على مناطق مجاورة، حيث قتلوا سبعة أشخاص واختطفوا آخرين. وذكرت وسائل إعلام محلية وقوع الهجمات يوم السبت.

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