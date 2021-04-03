السعودية تسجل 684 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة

أعلنت الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 684 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالإضافة إلى تسجيل 6 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقالت الصحة السعودية إنه تم تسجيل 439 حالة شفاء من الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية. وجاءت منطقة الرياض في المرتبة الأولى بأعلى إصابات برصيد 320 إصابة، ثم يليها مكة المكرمة بـ 131 إصابة. وبذلك أصبح إجمالي إصابات كورونا في السعودية 392 ألف و9 إصابة، و379 ألفا و312 حالة تعافي من الفيروس. وكذلك يكون إجمالي عدد الوفيات في السعودية منذ ظهور الفيروس 6690 حالة وفاة.

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