ضمن منحة المملكة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020م.. “سلمان للإغاثة” يدعم تنسيق المخيمات وقطاع الإيواء

الخليج – واس: نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ضمن منحة المملكة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020م، العديد من المشاريع الإنسانية والإغاثية في تنسيق المخيمات وقطاع الإيواء. وقام المركز بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية بدعم المجتمعات والأسر النازحة في اليمن بمشاريع الاستجابة والمساعدات الطارئين للأفراد النازحين بمبلغ 10 ملايين و500 ألف دولار أمريكي. كما قام المركز بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بدعم الإيواء وإدارة المواقع، وتوفير المواد غير الغذائية للأسر النازحة والعائدين، والمجتمعات المضيفة الأكثر ضعفاً في اليمن ليستفيد منها 421.384 فرداً في محافظات حجة، إب، الحديدة، ذمار، صعدة، المحويت، عمران، صنعاء، البيضاء، تعز، مأرب، الجوف، الظالع، شبوة، لحج، عدن، المهرة، بقيمة 17 مليون دولار.

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