الأردن: تسجيل 4042 إصابة و 91 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الخليج – واس: سجلت الأردن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4042 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ” كوفيد – 19″، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 626875 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم ، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 534492 حالة شفاء بعد تسجيل 8789 حالة إضافية، كما سجلت 91 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 7130 حالة.

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