نيجريا: مقتل 14 شخصًا في هجوم لمسلحين على قاعدة عسكرية

الخليج – واس: قُتل 14 شخصًا في هجوم شنه مسلحون على قاعدة عسكرية ومناطق قريبة في محافظة النيجر غرب نيجيريا.

وأفادت مصادر محلية نيجيرية اليوم، أن نحو 200 مسلح هاجموا قاعدة في منطقة العلاوة، مما أسفر عن مقتل 6 جنود وضابط شرطة واحد، ومن ثم أحرق المهاجمون القاعدة، وقاموا بعدها بشن هجمات على مناطق مجاورة، حيث قتلوا 7 أشخاص واختطفوا آخرين.

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