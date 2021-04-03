الأردن.. اعتقالات في صفوف شخصيات أردنية بينها الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله

قال مصدر أمنيّ اليوم السبت، إنه وبعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة، وأضاف المصدر حسبما نقلت وكالة أنباء الأردن الرسمية أنّ التحقيق في الموضوع جارٍ. وفقا لـ”العربية”

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