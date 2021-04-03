السلطات الأردنية تعتقل رئيس الديوان الملكي الأسبق ومبعوث الملك الخاص السابق للسعودية 

اعتقلت السلطات الأردنية رئيس الديوان الملكي الأسبق ومبعوث الملك الخاص السابق إلى السعودية باسم عوض الله. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية "بترا" نقلا عن مصدر أمني، بأنه تم اعتقال عوض الله والشريف حسن بن زيد لأسباب أمنية.

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