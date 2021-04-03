التجارة: إلزام المنشآت التجارية بوضع بطاقة السعر شاملاً الضريبة

أكدت وزارة التجارة والاستثمار اليوم السبت أن المنشآت التجارية ومنافذ البيع ملزمة بوضع بطاقة السعر شامل الضريبة لجميع السلع والمنتجات المعروضة. ودعت وزارة التجارة جميع المتسوقين إلى الإبلاغ في حال رصد أي مخالفة عبر الاتصال على 1900 أو عبر تطبيق بلاغ تجاري.

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