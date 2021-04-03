”التعاون الخليجي”: ندعم كل الإجراءات التي يتخذها الأردن لحفظ الأمن والاستقرار 

أكد نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن وقوف المجلس مع المملكة الأردنية، ودعمها "لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار في الأردن الشقيق".

وأكد الحجرف، أن "أمن المملكة الأردنية الهاشمية من أمن دول المجلس انطلاقاً مما يربط بين دول المجلس والأردن من روابط وثيقة راسخة قوامها الأخوة والعقيدة والمصير الواحد".

وشدد الحجرف "دعم ومساندة مجلس التعاون الكامل لكل ما يتخذه الملك عبدالله الثاني بن الحسين من قرارات وإجراءات لحفظ أمن واستقرار الأردن".

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