المغرب تعلن تضامنها مع الأردن لضمان استقراره

أكد المغرب تأييده المطلق للقرارات التي اتخذها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين لضمان استقرار الأردن وأمنه، اليوم الأحد.

وأعربت المملكة المغربية عن تأييدها المطلق للقرارات التي اتخذها الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية لضمان استقرار الأردن وأمنه.

وأوضحت وزارة الخارجية المغربية ، أنه انطلاقا من الروابط الخاصة التي تجمع بالملك عبد الله الثاني ابن الحسين “تؤكد المملكة المغربية عن تضامنها التام مع المملكة الاردنية الهاشمية”.

وكانت وكالة الأنباء الأردنية، أفادت نقلا عن مصدر أمني، باعتقال الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسباب أمنية، وقال المصدر إنه جار التحقيق مع الموقوفين.

وكان رئيس هيئة الأركان الأردني، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أكد عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة، لكنه بيّن أنه طٌلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.

وقال اللواء الحنيطي، إن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح، مؤكدا أن كل الإجراءات، التي اتخذت تمت في إطار القانون، وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، مثلما أكد أن لا أحد فوق القانون، وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار.