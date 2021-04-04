تمكن رجال الأمن، خلال الأيام الماضية من القبض على عدد من الخارجين عن القانون والمخالفين، ومنهم 4 أشخاص نفذوا جرائم سرقة معدات ومواد بناء وقواطع كهربائية ونحاسية من مواقع عدة في الرياض.
كما تم القبض على 3 مواطنين سرقوا مركبات لاستخدامها في جرائم السلب منتحلين صفة رجال الأمن في الرياض، وكذلك مواطنَين سرقا عملاء البنوك عبر وضع أداة حديدة وسرقة المبالغ بعد مغادرة العميل ، إضافة إلى القبض على مواطن اعتدى على آخر بدهسه عمدًا والاعتداء عليه بسلاح أبيض ما تسبب في وفاته نتيجة خلاف شخصي بينهما.
وفي مكة المكرمة، تم القبض على شخص يحمل سلاح أبيض ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية في المسجد الحرام .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. الأمن يطيح بمرتكبي جرائم السلب والسرقة بعدة مناطق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.