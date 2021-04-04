العراق تعلن افتتاح خط جوي مباشر بين بغداد وأبوظبي في مايو

أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الأحد، افتتاح خط مباشر بين بغداد وابوظبي مطلع مايو المقبل.

وذكر بيان مقتضب للخطوط الجوية، أن “خطاً مباشراً بين بغداد وابوظبي سيفتتح ذهاباً وإياباً في الأول من شهر مايو المقبل”.

جاء الإعلان بالتزامن مع زيارة يقوم بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى أبوظبي، اليوم الأحد، في إطار الجهود الرامية لتعزيز العلاقات مع دول الخليج العربية الغنية بالنفط.