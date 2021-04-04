“البريد السعودي” يحذر من رسائل إلكترونية احتيالية

حذر البريد السعودي، أمس السبت، من رسائل إلكترونية احتيالية تنتحل شعار البريد لطلب سداد فواتير وهمية. وقال البريد عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “يمكن التأكد من الفواتير المستحقة وسدادها عن طريق استخدام القنوات المعتمدة، وهي الرسائل النصية التي تحتوي على رابط يتضمن نطاقًا يتم من خلاله التحقق الثنائي قبل السداد، وكذلك تطبيق البريد السعودي، وأيضًا حساب العميل في بريدي أونلاين”.

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