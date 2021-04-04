وفاة سفير إندونيسيا لدى السودان بفيروس كورونا

توفي، اليوم الأحد، سفير إندونيسيا في السودان روزاليس عدنان، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.
ونعت وزارة الخارجية السودانية السفير الإندونيسي الذي فارق الحياة بمستشفى ”رويال كير“ في الخرطوم، وقالت إن ”الراحل عمل بجد لتوطيد العلاقات السودانية الإندونيسية، وأسهم بدأب وإصرار على تنشيطها في جميع المجالات“.
وتقدمت الوزارة في بيان صادر عنها: لـ“عائلته وحكومته وشعبه الصديق وأصدقائه من المواطنين السودانيين والسفراء والسلك الدبلوماسي قاطبة، بأحر التعازي“.
وتدرس السلطات السودانية اتخاذ إجراءات جديدة، بعد ارتفاع حالات الإصابة جراء الموجة الثالثة من فيروس كورونا في البلاد.
وأصيب نحو 30 ألفًا بفيروس كورونا، وتوفي ألفي شخص، فيما تعافى 24 ألفًا منذ بدء انتشار المرض في البلاد في مارس/ آذار، العام الماضي.
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