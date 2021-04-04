الخليج – واس: أعلن الجيش اليمني مقتل 30 متمرداً حوثيًا، في عملية عسكرية أطلقها لدحر الميليشيا الإرهابية من مواقع تمركزها شمالي محافظة الضالع جنوب البلاد. وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن وحدات من الجيش شنّت هجوماً استباقياً على مواقع الميليشيا المدعومة من إيران، شمال وغرب منطقة مريس، وأسفر هذا الهجوم عن مقتل 30 حوثياً وجُرح آخرون وخسائر مادية في صفوف المتمردين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش اليمني يعلن مقتل 30 متمرداً حوثيًا شمالي الضالع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.