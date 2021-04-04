الأمن العام يعيد للأذهان مشاهد منع التجول ويحذر من العودة إلى الإجراءات المشددة

شدد الأمن العام على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حتى لا يتكرر مشهد العودة إلى الإجراءات المشددة.

ونشر مقطع فيديو تضمن عناوين لقرارات اتُّخذت سابقاً، من بينها تعليق الرحلات الجوية، وإغلاق الأسواق، وفرض حظر التجول، ومنع التنقل بين المدن، وتعليق الحضور لمقرات العمل.

واختتم الفيديو بجملة تحذيرية جاء فيها “حتى لا يتكرر المشهد.. القرار بيدك”.