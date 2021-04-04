أبو الغيط يزور تونس للتباحث بشأن الملفات العربية المختلفة

يبدأ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، زيارة إلى الجمهورية التونسية، تلبية لدعوة رسمية تلقاها في إطار التنسيق والتشاور مع القيادة التونسية، بصفتها الرئاسة الحالية للقمة العربية (د.ع 30).
وأوضح مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة أنه من المقرر أن يلتقي أبو الغيط خلال الزيارة بالرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية بهدف تبادل وجهات النظر حول الملفات العربية المختلفة وفي مقدمتها الوضع في ليبيا والقضية الفلسطينية والازمات العربية المستمرة مثل سوريا واليمن.
وذكر المصدر ان المحادثات بين رئاسة القمة والأمانة العلمة تشمل جميع الموضوعات التي صدرت بشأنها قرارت عن القمةالعربية الثلاثين التي اختصنتها تونس في 2019، وإجراء عملية تقييم شاملة لما أمكن تنفيذه من هذه القرارت، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي شهدتها المنطقة العربية والعالم جراء تفشي جائحة كورونا.
كما ينتظر ان يلتقي الامين العام مع عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج للتباحث في الموضوعات ذات الاهتمام بين تونس والامانة العامة.
وأضاف المصدر ان الأمين العام سيلتقي مديري المنظمات العربية المتخصصة العاملة في تونس للحوار حول عدة موضوعات علي رأسها دور منظومة العمل العربي المشترك يكافة مكوناتها في مساعدة الدول الاعضاء علي التخفيف من آثار وتداعيات فيروس كوفيد-١٩ علي الدول الاعضاء.
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