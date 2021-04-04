شاهد.. إحباط هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية بالبحر الأحمر

الخليج – واس: بث تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الأحد)، مقطعًا مصورًا لتدميره زورقًا مفخخًا أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران.
وأعلن “التحالف”، أمس، إحباط هجوم من قبل الميليشيات الإرهابية، بتدمير زورق مفخخ مسير عن بُعد بالصليف جنوب البحر الأحمر.
ويواصل التحالف إحباط العمليات الإرهابية للميليشيا الحوثية، التي تستهدف المدنيين والأعيان والمراكز الاقتصادية المؤثرة في المملكة.
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