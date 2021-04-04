محمد بن زايد يجري مباحثات مع مصطفى الكاظمي في أبوظبي

أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الأحد، أنه أجرى مباحثات مع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.

وفي وقت اسبق اليوم الأحد، وصل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، في زيارة رسمية، يرافقه خلالها وفد رفيع المستوى.

وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”بحثت مع الدكتور مصطفى الكاظمي تعزيز علاقاتنا الأخوية ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات“.

وأضاف ولي عهد أبوظبي: ”تبادلنا وجهات النظر حول التطورات العربية والإقليمية والدولية.. الإمارات دائماً إلى جانب كل ما يحقق استقرار العراق ومصالح شعبه“.

وتأتي زيارة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أيام من زيارة مماثلة قام بها إلى المملكة العربية السعودية، حيث قام بتوقيع مذكرات تفاهم في عدة مجالات.