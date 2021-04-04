رئيس الاتحاد السعودي للسيارات يتوّج فريق “روزبيرغ إكس ريسينق” بكأس سباق “إكستريم إي العلا”

الخليج – واس: توّج صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية اليوم فريق “روزبيرغ إكس ريسينق” بكأس سباق “إكستريم إي العلا” الذي اختتمت منافساته اليوم بمحافظة العلا.

وشهدت منافسات السباق الذي تنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على مدار يومين منافسة شديدة بين ١٨ سائقاَ وسائقة يمثلون ٩ فرق عريقة متخصصة في سباقات سيارات الدفع الرباعي الكهربائية من عدة جنسيات، حيث أقيمت ٤ سباقات تأهيلية ضد السرعة بين الفرق المشاركة، تلاها جولتا نصف النهائي التي خاضتها ٦ فرق متأهلة.

فيما بلغت المنافسة ذروتها خلال المرحلة النهائية حيث تأهلت ٣ فرق لخوض السباق النهائي اليوم، وقد حصد فريق “روزبيرغ إكس ريسينق” كأس ولقب النسخة الأولى من منافسات سباق “اكستريم إي العلا” لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية.