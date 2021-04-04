 السفارة الأمريكية في الجزائر تحذر رعاياها من عماليات الاحتيال 

أصدرت السفارة الأمريكية في الجزائر، اليوم الأحد، تحذيرا عاجلا للمواطنين من التعرض لعمليات احتيال يتم الزج فيها باسمها.

وقدم خالد ولفسبورغ، المتحدث باسم سفارة أمريكا، مشهدا تمثيليا يوضح فيه كيفية وقوع الجزائرين في فخ محتالين يستغلون اسم السفارة في جرائمهم، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.

وقال ولفسبورغ على حساب السفارة في موقع فيسبوك: "جاءنا بعض الجزائريين إلى السفارة، يسألون عن أشياء بعث بها شخص مجهول".

وأضاف: "عندما بحثنا في الأمر، وجدنا أنه تم خداعهم، وقالوا لهم ستجدون مقتنياتكم بالسفارة الأمريكية في الجزائر".

ويدور الحديث عن عمليات احتيال يخدع مرتكبوها مواطنون بتحويل مبالغ مالية على حساباتهم البنكية مقابل تسليمهم مبالغ مضاعفة في السفارة الأمريكية.

وقال ولفسبورغ: "هذه خدعة، لا ترسل الدراهم لشخص لا تعرفه".

وأوضح أن هناك نوع آخر من الاحتيال تم رصده من خلال إرسال رسائل نصية إلى مواطنين توجههم بتجهيز أوراق معينة وإرسال مبالغ مالية مقابل الحصول على فرصة عمل في الولايات المتحدة.

وأضاف في هذا الصدد: "إذا لم تتقدم بوظيفة في الولايات المتحدة، فلن يقترحها أحد عليك".