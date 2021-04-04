خادم الحرمين لملك الأردن: السعودية تقف وتتضامن مع المملكة الأردنية

الخليج – واس: أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالًا هاتفيًا اليوم، بأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وقد أكد خادم الحرمين الشريفين

لجلالته خلال الاتصال وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومساندة المملكة لكافة الإجراءات التي يقوم بها جلالته لحفظ أمن الاردن والحفاظ على استقراره، متمنيا – حفظه الله – للأردن بقيادة اخيه جلالة الملك الخير والأمن والاستقرار .

من جهته أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني عن خالص شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين على دعمه ومساندته وعلى موقف المملكة العربية السعودية في الوقوف الى جانب شقيقتها المملكة الاردنية الهاشمية في جميع الظروف والأزمات.

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