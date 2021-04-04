إنخفاض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية

إنخفاض مؤشر سوق مسقط للأوراق الماليةانخفض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 6ر4 نقطة وبنسبة 124ر0 في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى 26ر3662 نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي أغلق فيها على 81ر3666 نقطة.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن التقرير الصادر عن السوق، القول: إنَّ قيمة التداول لهذا اليوم بلغت مليونًا و603 آلاف و815 ريالاً عمانيًا مقارنة بمليونين و349 ألفًا و864 ريالاً عمانيًا منخفضة بنسبة 7ر31 في المائة.

وأضاف التقرير: إنَّ القيمة السوقية للشركات المُدرجة بالسوق قد انخفضت بنسبة 041ر0 في المائة لتصل إلى 58ر20 مليار ريال عماني.

وأشار التقرير إلى أن قيمة شراء غير العمانيين في السوق بلغت (292) ألف ريال عماني مشكِّلة ما نسبته (20ر18) في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (343) ألف ريال عماني أي ما نسبته (41ر21) في المائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (52) ألف ريال عماني وبنسبة (21ر3) في المائة.

