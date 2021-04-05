رئيس الوزراء العراقي يختتم زيارته إلى الإمارات

اختتم رئيس الوزراء العراقي، الدكتور مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات.

وكان في وداع الكاظمي والوفد المرافق لدى مغادرته مطار الرئاسة في أبوظبي، الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من المسؤولين.

وكان الكاظمي قد توجه يوم أمس الأحد، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في زيارة رسمية، هي الثانية له لدولة عربية خلال أسبوع.

وبحثت الكاظمي خلال الزيارة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات.