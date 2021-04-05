الصحة تصدر دليل الأسئلة الشائعة عن لقاح كورونا

أصدرت الصحة دليلاً يتضمن الإجابة عن جميع الأسئلة المتعلقة بلقاح كورونا، حيث نُشر عبر حساب الوزارة في (تويتر) ومنصتها التوعوية عش بصحة. ويحوي الدليل عددا من الموضوعات من أبرزها” أنواع اللقاحات المتوفرة في المملكة – الفئات التي يمكن أن تأخذ اللقاح – النصائح قبل أخذ اللقاح وبعده – الأعراض الجانبية وكيفية التعامل معها – موانع التطعيم للقاح”، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بلقاح كورونا. ويمكن الإطلاع على الدليل والاستفادة من محتوياته عبر الرابط .

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