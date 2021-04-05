“الصحة”: أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا تم إعطائها في المملكة

أوضحت بيانات وزارة الصحة، أن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة في المملكة تجاوز الـ 5 ملايين جرعة حتى الآن.

وأضافت الوزارة أن الجرعات أعطيت عبر أكثر من 500 مركز للقاح في كل مناطق المملكة، داعية الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق “صحتي”، للحصول على لقاح كورونا، حفاظاً على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع.