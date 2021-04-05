السودان.. مقتل وإصابة العشرات في اشتباكات بين ميليشيات وأفراد من ”المساليت”

أفاد مسعفون، اليوم الاثنين، بمقتل 18 شخصا وإصابة 54 أخرين، في اشتباكات بمدينة الجنينة بغرب السودان، بحسب وكالة "رويترز".

وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر أن اشتباكات بين رجال ميليشيات وأفراد من قبيلة "المساليت" بدأت أمس الأحد، وتصاعدت صباح اليوم الاثنين في أنحاء المدينة.

وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني قد قرر الأربعاء الماضي، إيقاف عمليات التجنيد والاستيعاب السياسي الذي تنفذه الحركات المسلحة في المدن، وأمر هذه الحركات بإنهاء الوجود المسلح في العاصمة الخرطوم.

وعقب اجتماع اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع (السلطة الأعلى في البلاد) بالقصر الرئاسي، برئاسة رئيس أركان الجيش السوداني، الفريق أول محمد عثمان الحسين، قال مجلس السيادة السوداني في بيان له، إن "اللجنة قررت إيقاف التجنيد والاستيعاب السياسي الذي تقوم به حركات الكفاح المسلح بمدن السودان المختلفة إلى حين اكتمال تنفيذ بند الترتيبات الأمنية".

وأشار إلى أن اللجنة الفنية طالبت بـ"الإسراع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق جوبا للسلام".

وأضاف أن "اللجنة قررت إفراغ العاصمة والمدن الرئيسية من مظاهر الوجود المسلح".

ولفت إلى أن اللجنة طالبت لجان الأمن بالولايات بحسم التفلتات الخارجة عن القانون عبر التنسيق بين جميع الأجهزة.

وبحث الاجتماع أسباب الخلل الأمني في البلاد، كما استعرض الموقف الجنائي للجرائم التي ارتكبت.