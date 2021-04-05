الشؤون الإسلامية تغلق 14 مسجداً مؤقتاً في 4 مناطق وتعيد فتح 13 مسجداً

الخليج – واس: أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 14 مسجد مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 57 يوماً 475 مسجداً تم فتح 454 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

جاء ذلك في تقرير صادر عن الوزارة اليوم، أن المساجد المغلقة ستة مساجد في منطقة الرياض، وثلاثة مساجد في منطقتي مكة المكرمة والقصيم ، ومسجدين في المنطقة الشرقية.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 13 مسجداً، خمسة بمنطقة القصيم وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقة الرياض ومسجد بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة جازان وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى عدم التهاون في تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة وصحة المصلين.