“الغذاء والدواء”: وصول لقاحات كورونا جديدة تخضع للتقييم

كشف الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الإثنين، عن وصول مجموعة جديدة من لقاحات كورونا إلى المملكة.
وأوضحت هيئة الغذاء والدواء- وفقًا للعربية – أن هناك مجموعة جديدة من اللقاحات وصلت إلى المملكة، وتخضع للدراسة والتقييم.
وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم الإعلان عن اعتماد لقاحات كورونا الجديدة قريبًا.
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