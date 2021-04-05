“الغذاء والدواء”: وصول لقاحات كورونا جديدة تخضع للتقييم

كشف الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الإثنين، عن وصول مجموعة جديدة من لقاحات كورونا إلى المملكة.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء- وفقًا للعربية – أن هناك مجموعة جديدة من اللقاحات وصلت إلى المملكة، وتخضع للدراسة والتقييم.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم الإعلان عن اعتماد لقاحات كورونا الجديدة قريبًا.