المرصد السوري: صواريخ جديدة لميليشيات إيران تدخل دير الزور والرقة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن شحنة أسلحة إيرانية جديدة، تضم صواريخ قصيرة ومتوسط المدى، دخلت الأراضي السورية قادمة من العراق.

وأضاف المرصد أن الأسلحة تم إفراغها في مستودعات ميليشيا فاطميون، في ريف دير الزور الغربي، كما تم نقل جزء منها إلى مواقع الميليشيات الإيرانية في الرقة – وفقا لـ”العربية -.

يذكر أن الميليشيات الإيرانية كثفت عمليات التجنيد للشباب السوريين في صفوفها مستغلة انشغال الروس في الاتفاقيات مع تركيا بالشمال السوري، بحسب المرصد.

وفي إطار صراع النفوذ بين روسيا وإيران في سوريا، تستمر عمليات تجنيد الشبان في ميليشيات موالية لكلا الطرفين، في مدينتي الحسكة والقامشلي ومناطق غرب الفرات.

وتتواصل عمليات استقطاب الشبان والرجال وتجنيدهم في صفوف الميليشيات الموالية لإيران بقيادة لواء “فاطيمون”، على قدم وساق دون توقف، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس الماضي.

ووصل تعداد المجندين منذ منتصف يناير الماضي، وحتى الشهر الجاري، 710 أشخاص، 315 منهم كانوا عناصر وقيادات في ميليشيات الدفاع الوطني.

وأوضح المرصد أن 395 من تلك العناصر المجندة مدنيون وأبناء عشائر تم تقديم إغراءات مادية لاستقطابهم من ثم نقلهم إلى معسكرات ضمن فوج طرطب جنوب القامشلي لتلقي التدريبات، ويشرف على العمليات هذه جميعها المدعو “الحاج علي” وهو إيراني الجنسية مع قيادي سابق بالدفاع الوطني.