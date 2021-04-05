السنغال تفتتح قنصلية في الصحراء الخاضعة لسيطرة المغرب 

افتتح ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي ونظيرته السنغالية إيساتا تال سال، اليوم الاثنين، مقر القنصلية العامة لجمهورية السنغال في مدينة الداخلة بالصحراء الخاضعة لسيطرة المغرب.
وكانت وكالة "رويترز" أشارت في 3 أبريل إلى أن السنغال ستفتتح اليوم الاثنين قنصلية في منطقة الصحراء، ما يمثل دعما لمطالبة المغرب بالمنطقة المتنازع عليها، لتنضم بذلك إلى دول إفريقية وعربية أخرى.
وتسعى جبهة "البوليساريو" المدعومة من الجزائر إلى استقلال منطقة الصحراء، وهي منطقة صحراوية شاسعة يسيطر عليها المغرب منذ انسحاب إسبانيا في عام 1975.
ويسعى المغرب منذ وقت طويل إلى الاعتراف الدولي بمطالبته بالمنطقة التي يسميها "الأقاليم الجنوبية".
وفي ديسمبر المنصرم، اعترفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب على منطقة الصحراء ووعدت بفتح قنصلية في الداخلة.
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