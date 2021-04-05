المجلس الرئاسي الليبي يعلن تأسيس مفوضية للمصالحة الوطنية 

أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن تأسيس مفوضية للمصالحة الوطنية، داعيا كافة القوى السياسية إلى الانخراط في مسارات المصالحة الوطنية. وقال رئيس المجلس، محمد المنفي، في مؤتمر صحفي إن تشكيل المفوضية هو تلبية لمخرجات الحوار الوطني الليبي. ورأى أن الاستحقاق الأكبر سيكون في الانتخابات المقبلة، مشددا على أن مشروع المصالحة الوطنية يتطلب خطة عمل واضحة.

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