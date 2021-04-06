الأردن يقرر حظر النشر في قضية الأمير حمزة

أصدرت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بحظر النشر في قضية الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد السابق.
وقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية ”بترا“ عن نائب عام العاصمة عمان قراره بـ“حظر النَّشر في القضية المرتبطة بصاحب السمو الملكي الامير حمزة وآخرين حتى يصدر قرار بخلاف ذلك ”.
وأوضحت الوكالة أن قرار نائب عام عمان حظر النشر يشمل وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التَّواصل الاجتماعي كافة.
كما حذر من أن ”نشر وتداول أيِّ صور أو مقاطع مصورة ”فيديوهات“، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية“.
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